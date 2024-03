Ça Papote ! Rencontre avec Anne-Sophie Baumann, auteure jeunesse Salle des fêtes de Fleurey-sur-Ouche Fleurey-sur-Ouche, samedi 13 avril 2024.

Ça Papote ! Rencontre avec Anne-Sophie Baumann, auteure jeunesse Salle des fêtes de Fleurey-sur-Ouche Fleurey-sur-Ouche Côte-d’Or

Enfant curieuse et amoureuse des livres, Anne-Sophie Baumann a fait des études de lettres modernes et de sciences de la vie. Après quelques années comme éditrice dans le domaine scolaire puis dans celui de la jeunesse, elle se consacre à l’écriture de livres pour enfants.

La forme des livres l’intéresse particulièrement livres animés de systèmes papier (volet, roue, tirette, pop-up), livres tunnels, livres-théâtres, car ces objets lui permettent de transmettre des connaissances d’une façon ludique, joyeuse, aussi surprenante que possible, tout en établissant un lien particulier entre les jeunes lecteurs et le livre, étonnés et friands de ces « drôles de livres » qui miment le réel, en reproduisant espaces et mouvements.

Temps d’échange avec l’auteure, suivi d’un atelier pop-up à destination des enfants.

Gratuit / Public familial à partir de 6 ans

Réservation obligatoire pour l’atelier (places limitées) biblio.reseau@ouche-montagne.fr ou 03 73 55 15 33

Le Festival « Ça Papote ! » est organisé par la Médiathèque Côte d’Or, service lecture publique du Conseil Départemental, avec la participation de la CC Ouche & Montagne, de la bibliothèque et de la commune de Fleurey-sur-Ouche. 0 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-13 10:00:00

fin : 2024-04-13 12:00:00

Salle des fêtes de Fleurey-sur-Ouche Rue du lavoir

Fleurey-sur-Ouche 21410 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté biblio.reseau@ouche-montagne.fr

L'événement Ça Papote ! Rencontre avec Anne-Sophie Baumann, auteure jeunesse Fleurey-sur-Ouche a été mis à jour le 2024-03-06