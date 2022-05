Ça papote ! Ateliers d’arts plastiques avec Isabelle Jobard Sombernon, 14 mai 2022, Sombernon.

2022-05-14 – 2022-07-14 Place Benigne Fournier Bibliothèque Municipale

Sombernon Côte-d’Or Sombernon

EUR 0 0 Ateliers d’arts plastiques avec Isabelle Jobard

Réservation conseillée

Artiste plasticienne, Isabelle Jobard explore depuis de nombreuses années un art visuel minimal et joueur pour petits et grands ! Son univers souvent très coloré, poétique et ludique propose images, poèmes, peintures, dispositifs plastiques et installations, mises en scène et jeux d’objets…

A l’occasion du festival “Ça Papote ! Rencontre avec Sylvain Diez, auteur-illustrateur jeunesse”, elle proposera aux enfants et aux familles une aventure créative dans les formes et les couleurs : fabriquer de drôles d’images qui bougent, écrire et dessiner des petites histoires, des poèmes, observer, découper, associer, composer, tout un monde imaginaire à ouvrir et expérimenter par des gestes artistiques simples et ludiques !

10h00 : Atelier pour les 4-6 ans et leur famille

10h45 : Atelier pour les 6-8 ans

Réservation conseillée (avant le 12 mai) : bibliotheque@sombernon.fr

A la suite des ateliers, Isabelle Jobard présentera son travail artistique.

https://www.facebook.com/isajobard

https://www.isabellejobardartiste.com

bibliotheque@sombernon.fr

