EUR 0 0 Les bibliothécaires vous invitent à venir découvrir l’univers de Sylvain Diez auteur et illustrateur en vous proposant un atelier créatif composé de lectures, de découpage et collage. nMercredi 18 mai à partir de 16h30 nAnimation pour les petits jusqu’à 7 ans et leurs parents nNous vous espérons nombreux !

bibliotheque.ancey.ccvo@wanadoo.fr

