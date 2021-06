Villenave-d'Ornon Ville de Villenave d'Ornon Gironde, Villenave d'Ornon Ça papillonne autour de l’Eau Blanche Ville de Villenave d’Ornon Villenave-d'Ornon Catégories d’évènement: Gironde

Ça papillonne autour de l'Eau Blanche Ville de Villenave d'Ornon, le samedi 19 juin à 14:00

Ville de Villenave d’Ornon, le samedi 19 juin à 14:00

Dans le cadre des rendez-vous durables, la LPO vous invitent à découvrir les papillons. ————————————————————————————— ### Découverte de l’espace naturel sensible de la vallée de l’Eau Blanche Départ : Place de Courréjean Plus d’infos : Pôle proximité, attractivité et ville durable Événements susceptibles d’être modifié en raison de la crise sanitaire.

Gratuit | Sur réservation

Animé par la LPO

2021-06-19T14:00:00 2021-06-19T16:00:00

