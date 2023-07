« Ça ne résonne pas / Ça résonne trop » du Secteur in.Verso au Théâtre de La Commune ! Théâtre de La Commune – CDN d’Aubervilliers Aubervilliers, 21 mars 2024, Aubervilliers.

Du jeudi 21 mars 2024 au dimanche 24 mars 2024 :

jeudi

de 19h30 à 20h30

vendredi

de 20h30 à 21h30

samedi

de 18h00 à 19h00

dimanche

de 16h00 à 17h00

.Tout public. payant

Du Jeudi 21 Mars 2024 au Dimanche 24 Mars 2024

Durée : 1h

Dans la Petite Salle de La Commune

Du 21 au 24 mars 2024, le Théâtre de La Commune présente « Ça ne résonne pas / Ça résonne trop », une pièce de Chiara Boitani, Climène Perrin et Mathilde Chadeau, membres du collectif Secteur in.Verso.

Comment agir devant l’ampleur de la catastrophe écologique ? Face à l’urgence de la crise climatique, Chiara et Climène s’interrogent : quel pourrait être le chemin sinon les possibilités d’action pour retrouver un lien avec notre écosystème ? L’une, pétrifiée par la peur de la fin du monde, ne parvient pas à s’engager. Rien ne lui semble à la hauteur de sa hantise et de ses visions d’apocalypse… L’autre, en militante écologiste convaincue, multiplie les actes de résistance, mais sans réussir à éprouver la moindre émotion pour les êtres vivants qui l’entourent. Alors, comment faire ? Loin de se résigner au sentiment d’impuissance, aux facilités du déni ou encore aux sirènes de la colère, nos deux protagonistes tentent de dépasser leurs contradictions affectives et, avec elles, les termes des enjeux climatiques. Entre récit intime et réflexion politique, dialogue socratique et exploration physique, elles construisent, pas à pas, une parole, et surtout une expérience commune. Car pour tenir contre vents et marées, l’opinion de chacun importe peut-être moins que cette construction des lieux et situations collectives où s’examinent les sentiments nouveaux.

Avec Chiara Boitani, Mathilde Chadeau et Climène Perrin

→ vendredi 22 mars, la représentation sera suivie d’un échange avec l’équipe artistique

→ samedi 23 mars, profitez de l’offre dîner-spectacle avec la formule à 20€ (1 billet pour Ça ne résonne pas / Ça résonne trop à 7 € et 1 dîner au restaurant pour 13 € > réserver)

Théâtre de La Commune – CDN d’Aubervilliers 2 rue Edouard Poisson 93300 Aubervilliers

Contact : https://www.lacommune-aubervilliers.fr/saison/23-24-ca-ne-resonne-pas-ca-resonne-trop/ +33148331616 billetterie@lacommune-aubervilliers.fr https://www.facebook.com/Theatredelacommune/ https://www.facebook.com/Theatredelacommune/ https://billetterie.lacommune-aubervilliers.fr/spectacle?id_spectacle=637&lng=1

Romaeuropa / Cosimo Trimboli