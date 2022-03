Ça ne rend pas sourd ! Théâtre Municipal Berthelot, 15 avril 2022, Montreuil.

Ça ne rend pas sourd !

le vendredi 15 avril à Théâtre Municipal Berthelot

Vivez une expérience immersive et intime. Découvrez la littérature érotique avec ce spectacle à écouter au casque les yeux bandés. Installez-vous confortablement, mettez un casque sur vos oreilles. Bandez vos yeux, écoutez et laissez faire votre imagination ! Et si nous avions le pouvoir d’observer votre inconscient et d’y zyeuter vos fantasmes inavouables… Que verrions-nous ? l’abri de la rumeur de la ville, laissez-vous embarquer pour une sieste sonore où il se pourrait bien que vous ne dormiez pas beaucoup… Toutes les études l’ont prouvé : non le plaisir solitaire ne rend pas sourd. Nous pouvons nous en donner à cœur joie ! Depuis 2014, la Cie Drôle de Rêve créé des spectacles poétiques et musicaux mettant en avant une parole libre, non sexiste et inclusive, sur les sexualités. Cie Drôle de Rêve Voix : Cécile Martin – Son : Arnaud De La Celle ou Clément Lemennicier – Création sonore : Arnaud De La Celle et Martin Antiphon – Direction vocale : Catherine Piffaretti Avec le soutien du Music Unit, La Fabrique Sonore, Moncontour, La Spedidam, Animakt, Gare au Théâtre, Scènes sur Seine.

12€ / 8€

Spectacle sonore – Durée : 1 h – Dès 16 ans

Théâtre Municipal Berthelot 6 rue Marcellin Berthelot 93100 Montreuil Montreuil Seine-Saint-Denis



