ça ne rend pas sourd : spectacle sonore Bibliothèque Charlotte Delbo Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris ça ne rend pas sourd : spectacle sonore Bibliothèque Charlotte Delbo Paris, 18 janvier 2024, Paris. Le jeudi 18 janvier 2024

de 19h00 à 20h00

.Public adultes. A partir de 16 ans. gratuit Auprès des bibliothécaires, par téléphone ou par mail bibliotheque.charlotte-delbo@paris.fr Installez-vous confortablement.

Mettez un casque sur vos oreilles.

Bandez vos yeux.

Écoutez et laissez faire votre imagination ! Vous aimez la littérature érotique ? La Cie

Drôle de Rêve vous fait découvrir cette littérature érotique, parfois oubliée et qui offre une réflexion sur notre société

actuelle autant qu’un voyage sensuel. Les mots sont une arme d’excitation

massive. Voix : Cécile MARTIN Son : Clément LEMENNICIER Bibliothèque Charlotte Delbo 2 passage des Petits Pères 75002 Paris Contact : +33153297430 bibliotheque.charlotte-delbo@paris.fr https://fr-fr.facebook.com/bibliotheque.charlotte.delbo/ https://fr-fr.facebook.com/bibliotheque.charlotte.delbo/

