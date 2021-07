Ça ne passe pas Nouveau Gare au Théâtre, 9 juillet 2021-9 juillet 2021, Vitry-sur-Seine.

Ça ne passe pas

Nouveau Gare au Théâtre, le vendredi 9 juillet à 23:00

Lecture proposée dans le cadre du T.A.T ! Festival. Claudine Galea, marraine de l’espace portant le même nom, destiné aux auteurs, nous fera le plaisir de venir lire son texte Ca ne passe pas. Il a été écrit pour le projet d’Hélène Soulié MADAM (Manuel d’Auto-Défense À Méditer) . MADAM#5 est un texte conçu à partir d’interviews de femmes marins et sauveteuses en mer. Ça ne se passe pas seulement là Ça touche d’autres choses Ça touche tout Toute notre histoire La domination de l’Europe sur l’Afrique La domination des hommes sur les femmes La domination des Blancs sur les Noirs La racisation toutes les racisations toutes les exclusions La domination et la racisation de l’argent La domination et la racisation du pouvoir La domination et la racisation des riches sur les pauvres de ceux qui ont beaucoup sur ceux qui n’ont pas beaucoup La domination et la racisation de ceux qui ont peu sur ceux qui encore plus peu Ça touche à la peur Et ça recommence ÇA NE PASSE PAS Lecture tout public à partir de 11 ans. Gratuit sur réservation Durée : 45 minutes

Claudine Galea

Nouveau Gare au Théâtre 13 Rue Pierre Sémard, 94400 Vitry-sur-Seine, France Vitry-sur-Seine Port à l’Anglais Val-de-Marne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-09T23:00:00 2021-07-09T23:45:00