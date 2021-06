Ça ne m’intéresse pas la nostalgie d’un monde que j’habite déjà Atelier (L’), 1 août 2021-1 août 2021, Nantes.

Ça ne m’intéresse pas la nostalgie d’un monde que j’habite déjàBenoit Baudinat, Anthony Bodin, Julie Maquet, Cendrine Robelin et Ariane Yadan Commissariat de l’exposition : Julien Arnaud.L’exposition collective, qui regroupe les artistes lauréat·e·s du Prix des arts visuels de la Ville de Nantes, annonce le début d’une histoire, la volonté de regarder au loin et de considérer la coexistence de mondes pluriels. Son titre est extrait du texte « Bleuets » de Maggie Nelson, qui mêle un ensemble de fragments textuels intimes et théoriques pour déployer une cosmologie d’indices narratifs. Anthony Bodin, Ariane Yadan, Benoit Baudinat, Cendrine Robelin et Julie Maquet entremêlent la singularité de leurs pratiques, de leurs imaginaires et de leurs engagements, le temps d’un instant, et posent un regard poétique et/ou critique sur nos futurs. Des œuvres empruntées aux collections du Musée d’arts de Nantes, du Frac Pays de la Loire et de l’artothèque de Nantes viennent compléter l’idée – portée par le commissaire de l’exposition Julien Arnaud – que l’art est une des possibilités de multiplier les points de vue vers d’autres altérités. Œuvres, documents, archives, projets et utopies alimentent un récit collectif écrit à douze mains, inclusif, joyeux et intense. Dans le cadre du Voyage à Nantes 2021 (3 juillet au 12 septembre 2021)

Atelier (L’) 1 Rue Chateaubriand Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes