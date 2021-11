Sommevoire Médiathèque de Sommevoire Haute-Marne, Sommevoire Ça m’play Médiathèque de Sommevoire Sommevoire Catégories d’évènement: Haute-Marne

Médiathèque de Sommevoire, le mercredi 9 février 2022 à 14:00

Loin d’ici, il existe un monde magique appelé « Le pays des Deux Ciels ». Un sortilège a plongé tout le monde dans l’enfance, la brigade magique est en route mais elle pense que ce sont vos enfants les coupables ! Dans 1h ils débarquent !

sur inscription

Escape game : Trouve les indices, résous les énigmes et sauve ton équipe ! Médiathèque de Sommevoire 2 rue du pont 52220 Sommevoire Sommevoire Haute-Marne

2022-02-09T14:00:00 2022-02-09T15:30:00

