Ça me prend la tête… – 17ème Rendez-vous Citoyens Caen, 20 mai 2022, Caen.

Ça m’prend la tête… dit-on quand les obligations et les imprévus s’accumulent dans la vie quotidienne, tout ce qu’on doit penser en permanence, concernant le logement, l’administratif, la santé, la scolarité, les enfants… Mais cette charge mentale est-elle partagée équitablement par tous les habitants, et entre les femmes et les hommes ? nÀ partir de témoignages vidéo d’habitantes, un débat vous est proposé à toutes et à tous pour essayer de mieux comprendre et d’envisager des solutions. Les Rendez-Vous Citoyens : depuis octobre 2016, les Rendez-Vous Citoyens du Chemin Vert ont pour objectif de donner la parole aux habitants et de nous faire réfléchir en citoyens sur notre quartier, ses problèmes et ses atouts. Un moyen de garde des enfants sera mis en place pour faciliter la participation de toutes et tous !

mjc-cheminvert@wanadoo.fr +33 2 31 73 29 90 https://mjc-cheminvert.fr/

