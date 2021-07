Miquelon-Langlade Maison de la Nature et de l'Environnement Miquelon-Langlade Ca me dit et vous ? Maison de la Nature et de l’Environnement Miquelon-Langlade Catégorie d’évènement: Miquelon-Langlade

Maison de la Nature et de l’Environnement, le samedi 24 juillet à 13:30

Les belles des tourbières Découvrez la beauté des orchidées sauvages à proximité du village de Miquelon.

TR : 10€ – TR : 8€

Les samedis de la MNE Maison de la Nature et de l’Environnement Place des Ardilliers Miquelon-Langlade

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-24T13:30:00 2021-07-24T16:30:00

Lieu Maison de la Nature et de l'Environnement Adresse Place des Ardilliers Ville Miquelon-Langlade