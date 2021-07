Marseille Parc Longchamp Bouches-du-Rhône, Marseille Ça me dit au Kiosque Parc Longchamp Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

le jeudi 26 août à 14:00

Un nouvel événement accompagne les visiteurs du samedi après-midi au Palais Longchamp. Dans le cadre de Ça me dit au kiosque, des artistes proposeront tous les 15 jours pendant l’été une représentation dans le kiosque à musique du parc Longchamp, à partir de 14h : Animation de danse Tango par Quijano. Kiosque à musique du parc Longchamp. Spectacle gratuit et adapté aux enfants.

Gratuit

Parc Longchamp Boulevard du Jardin Zoologique, 13004 Marseille

2021-08-26T14:00:00 2021-08-26T17:30:00

