Ça me dit au kiosque Marseille 4e Arrondissement Marseille 4e Arrondissement Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhne

Marseille 4e Arrondissement

Ça me dit au kiosque Marseille 4e Arrondissement, 8 octobre 2022, Marseille 4e Arrondissement. Ça me dit au kiosque

Kiosque à musique du parc Longchamp Parc du Palais Longchamp Marseille 4e Arrondissement Bouches-du-Rhne Parc du Palais Longchamp Kiosque à musique du parc Longchamp

2022-10-08 16:00:00 – 2022-10-08

Parc du Palais Longchamp Kiosque à musique du parc Longchamp

Marseille 4e Arrondissement

Bouches-du-Rhne Ce samedi retrouvez Maurad Mancer pour un mini concert !



Rendez-vous au kiosque à musique du Parc Longchamp à 16h.

Spectacle gratuit et adapté aux enfants. Samedi 8 octobre à 16h au Palais Longchamp, c’est « Ça me dit au kiosque » ! Parc du Palais Longchamp Kiosque à musique du parc Longchamp Marseille 4e Arrondissement

dernière mise à jour : 2022-10-03 par

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhne, Marseille 4e Arrondissement Autres Lieu Marseille 4e Arrondissement Adresse Marseille 4e Arrondissement Bouches-du-Rhne Parc du Palais Longchamp Kiosque à musique du parc Longchamp Ville Marseille 4e Arrondissement lieuville Parc du Palais Longchamp Kiosque à musique du parc Longchamp Marseille 4e Arrondissement Departement Bouches-du-Rhne

Marseille 4e Arrondissement Marseille 4e Arrondissement Bouches-du-Rhne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marseille-4e-arrondissement/

Ça me dit au kiosque Marseille 4e Arrondissement 2022-10-08 was last modified: by Ça me dit au kiosque Marseille 4e Arrondissement Marseille 4e Arrondissement 8 octobre 2022 Bouches-du-Rhne Kiosque à musique du parc Longchamp Parc du Palais Longchamp Marseille 4e Arrondissement Bouches-du-Rhne Marseille 4e Arrondissement

Marseille 4e Arrondissement Bouches-du-Rhne