Ca matche ou ça ne matche pas, mais on avance ! Domaine de la Gonorderie Brissac-Loire-Aubance, lundi 27 mai 2024.

Ca matche ou ça ne matche pas, mais on avance ! La Chambre d’agriculture Pays de la Loire organise le 27 mai 2024 au domaine de la Gonorderie à Brissac-Quincé, à 20 h, les premières rencontres AgriMatch. Lundi 27 mai, 20h00 Domaine de la Gonorderie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-27T20:00:00+02:00 – 2024-05-27T23:00:00+02:00

Fin : 2024-05-27T20:00:00+02:00 – 2024-05-27T23:00:00+02:00

À bien des égards, l’installation en agriculture peut s’avérer un chemin semé d’embûches. Il faut être déterminé et avoir de la persévérance pour se lancer dans les démarches, le parcours, les investissements, la quantité de travail…. Envisager l’installation à plusieurs et une solution qui peut permettre de lever les freins à de démultiplier l’énergie, les idées et les soutiens nécessaires pour favoriser le passage à l’action et l’aboutissement de son projet.

C’est avec ce parti pris que la Chambre d’agriculture Pays de la Loire organise le 27 mai prochain au domaine de la Gonorderie à Brissac-Quincé (49), à 20 h, les premières rencontres AgriMatch.

L’objectif est de faire se rencontrer des agriculteurs avec leur exploitation à céder, en diverses productions, et différents profils de porteurs de projets dont les aspirations proches permettent peut-être d’envisager des pistes d’associations pour l’installation. La soirée se veut conviviale.

Ça matche ou ça matche pas ?

Les différents ateliers proposés permettront aux participants de se trouver ou pas des affinités et d’envisager éventuellement d’aller plus avant et de construire ensemble un projet d’association. Vous êtes intéressé pour participer à l’agri match ? Faites-vous connaître : Contactez Cyril GRIMAN au 06 16 70 49 27

La Chambre d’agriculture Pays de la Loire reste mobilisée sur l’installation / transmission.

Si vous pensez que l’association n’est pas faite pour vous et vous désirez mener un projet seul, la Chambre d’agriculture Pays de la Loire et ses collaborateurs sont disponibles pour vous aider à construire votre projet et vous appuyer dans votre parcours grâce à différents outils ou accompagnements : le Point Accueil Installation (PAI) et Transmission (PAT), le Répertoire Départ Installation (RDI) ou bien encore le Diagnostic d’Exploitation à Céder (DEC).

Domaine de la Gonorderie Brissac-Quincé Brissac-Loire-Aubance 49320 Brissac-Quincé Maine-et-Loire Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://forms.office.com/Pages/DesignPageV2.aspx?prevorigin=shell&origin=NeoPortalPage&subpage=design&id=l5GK4XsCCkis6wvl_bQpIA3bOF_doxFIu_g_WIVnJ5lURFZYSFQ2UU5aTzhHN1pIWjcxVTJMN0Y1Ry4u »}]

© CARPL