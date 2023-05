Activités ludiques et sens en fête CA Lisieux Normandie COURTONNE-LES-DEUX-EGLISES Catégorie d’Évènement: Courtonne-les-Deux-Églises Activités ludiques et sens en fête CA Lisieux Normandie, 11 juillet 2023, COURTONNE-LES-DEUX-EGLISES. Activités ludiques et sens en fête Mardi 11 juillet, 14h30 CA Lisieux Normandie Tarif enfant 2,00 12 Gratuit – 4 ans Venez vous reconnecter avec la nature à deux pas du centre ville : toucher la douceur d’une feuille, la rugosité d’un tronc, sentir une fleur froissée, goûter un petit fruit, écouter le chant d’un oiseau, admirer les couleurs des végétaux… CA Lisieux Normandie COURTONNE-LES-DEUX-EGLISES COURTONNE-LES-DEUX-EGLISES 02 31 48 18 10 Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Randonnées/Balades

CA Lisieux Normandie
COURTONNE-LES-DEUX-EGLISES

