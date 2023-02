Ce secret CA Le Point du jour Paris Catégorie d’Évènement: Paris

Tarifs 14€ / 16€ – Scolaires 7€ – Invitations pro

Cie Petits Formats – Hélène Poitevin CA Le Point du jour Paris 16ème – 9 avenue du Général Malleterre Quartier de la Muette Paris 75116 Île-de-France Ce secret, c’est l’histoire d’un avortement.

Au 21ème siècle.

En France. “En France, 1 femme sur 3 a subi ou subira un avortement au cours de sa vie. Maman ? Ma sœur ? Cette collègue ?” Qui sait ?

Entrelaçant expérience personnelle et collecte de paroles de femmes de tous âges et conditions sociales, Ce Secret raconte l’histoire d’un avortement, celui de Elle, jeune Parisienne de 36 ans, tourmentée par les voix de l’opinion, des protocoles médicaux et de son propre jugement. Mais le temps est compté…

La mise en scène sensorielle, mixant théâtre, sons et bruitage, délivre un réel intime et diffracté qui nous aide à sortir d’une vision binaire du monde pour ouvrir de nouveaux espaces.

