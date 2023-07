Cet évènement est passé Ça joue : summer games Bibliothèque Assia Djebar Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Ça joue : summer games Bibliothèque Assia Djebar Paris, 8 juillet 2023, Paris. Le samedi 19 août 2023

de 14h30 à 17h00

Le samedi 12 août 2023

de 15h00 à 16h30

Le samedi 05 août 2023

de 15h00 à 16h30

Le samedi 29 juillet 2023

de 15h00 à 16h30

Le samedi 22 juillet 2023

de 15h00 à 16h30

.Tout public. gratuit

On a rangé les jeux de société, cet été venez relever nos défis déjantés ! Tous les samedis à partir de 15h Samedi 8 juillet

Pêche à la ligne

Lance ta ligne et pêche un max de canards ! Samedi 22 juillet

Mini-golf

Finis le parcours en un minimum de coups, c’est toi le champion ! Samedi 29 juillet

Fort Djebar

Des épreuves, des défis, des pièges et des énigmes. Tous à l’assaut du Fort

Djebar ! Samedi 5 août

Billes en folie

Un circuit, une bille et pas mal de pichenettes, c’est billes en folie ! Samedi 12 août

Molky party

Un peu de stratégie, beaucoup d’adresse et plein de fun, c’est la Molky party ! Samedi 19 août

Finale du tournoi FIFA Summer Camp League (dès 14h30)

Tu t’es entraîné tout l’été ? Seras-tu le grand finaliste ?! Bibliothèque Assia Djebar 1 rue Reynaldo Hahn 75020 Paris Contact : https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-assia-djebar-19114 +33184821950 bibliotheque.assia-djebar@paris.fr https://www.facebook.com/BibAssiaDjebarParis https://www.facebook.com/BibAssiaDjebarParis https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-assia-djebar-19114

Bibliothèque Assia Djebar ça joue : summer games Détails Catégories d’Évènement: ile de france, Paris Autres Lieu Bibliothèque Assia Djebar Adresse 1 rue Reynaldo Hahn Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Bibliothèque Assia Djebar Paris

Bibliothèque Assia Djebar Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/