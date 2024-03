Ça joue ! spécial tablettes Bibliothèque Assia Djebar Paris, samedi 6 avril 2024.

Le samedi 06 avril 2024

de 16h00 à 17h00

.Tout public. gratuit

Comme tous les samedis à 16h, Ça joue ! Mais cette fois-ci, pas de cartes ni de plateau : on découvre ensemble le jeu de casse-tête et d’énigme Down in Bermuda sur tablette.

Bibliothèque Assia Djebar 1 rue Reynaldo Hahn 75020

https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-assia-djebar-19114 +33184821950 bibliotheque.assia-djebar@paris.fr

