ça joue ô grenier La Maison des Solidarités Arcueil Catégories d’évènement: Arcueil

Val-de-Marne

ça joue ô grenier La Maison des Solidarités, 7 mai 2022, Arcueil. ça joue ô grenier

La Maison des Solidarités, le samedi 7 mai à 10:00

Nous accueillons les familles avec leurs enfants, de la naissance à 11 ans : coin lecture, jeux de société, dinette, voitures, peinture, feutres… et la piscine à balle ! Venez nombreux !

entrée libre

Accueil parents-enfants La Maison des Solidarités 102 rue Marius Sidobre 94 110 Arcueil Arcueil Val-de-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-07T10:00:00 2022-05-07T12:00:00

Détails Catégories d’évènement: Arcueil, Val-de-Marne Autres Lieu La Maison des Solidarités Adresse 102 rue Marius Sidobre 94 110 Arcueil Ville Arcueil lieuville La Maison des Solidarités Arcueil Departement Val-de-Marne

La Maison des Solidarités Arcueil Val-de-Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/arcueil/

ça joue ô grenier La Maison des Solidarités 2022-05-07 was last modified: by ça joue ô grenier La Maison des Solidarités La Maison des Solidarités 7 mai 2022 Arcueil La Maison des solidarités Arcueil

Arcueil Val-de-Marne