Ça joue ô grenier —————– ### Mercredis 9 et 23 février de 14h30 à 16h30 ### Samedi 26 février de 10h à 12h Nous accueillons les familles avec leurs enfants, de la naissance à 11 ans: coin lecture, jeux de société, dinette, voitures, peinture, feutres… Autant d’activités à partager ! Venez sans inscription profitez des trésors du grenier ! Renseignements au 01.41.24.28.10.

Gratuit

