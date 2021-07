Le Mans Le Mans Le Mans, Sarthe “ÇA JOUE ?” Le Mans Le Mans Catégories d’évènement: Le Mans

Sarthe

“ÇA JOUE ?” Le Mans, 15 juillet 2021-15 juillet 2021, Le Mans. “ÇA JOUE ?” 2021-07-15 – 2021-07-15 Maison de l’eau 51 Rue de l’Estérel

Le Mans Sarthe Festival Soirs d’été. Deux amis s’affrontent dans une partie de jeu. Ils jonglent avec balles et massues au rythme de leurs idées : nouvelles à chaque fois, intelligentes rarement, utiles jamais. Genre : Jonglante burlesque, Cirque. Tout public. Durée : 40 min. Festival Soirs d’été. Deux amis s’affrontent dans une partie de jeu. Ils jonglent avec balles et massues au rythme de leurs idées : nouvelles à chaque fois, intelligentes rarement, utiles jamais. Genre : Jonglante burlesque, Cirque. Tout public. Durée : 40 min. dernière mise à jour : 2021-07-02 par

Détails Catégories d’évènement: Le Mans, Sarthe Étiquettes évènement : Autres Lieu Le Mans Adresse Maison de l’eau 51 Rue de l'Estérel Ville Le Mans lieuville 47.99436#0.23459