ça joue ! Bibliothèque Assia Djebar Paris

Du samedi 10 septembre 2022 au samedi 01 juillet 2023 :

samedi

de 16h00 à 17h00

Tout public. gratuit

Jouez avec les bibliothécaires et découvrez chaque semaine de nouveaux jeux de société.

Chaque samedi à 16h Bibliothèque Assia Djebar 1 rue Reynaldo Hahn 75020 Paris Contact : https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-assia-djebar-19114 01 84 82 19 50 bibliotheque.assia-djebar@paris.fr https://www.facebook.com/BibAssiaDjebarParis https://www.facebook.com/BibAssiaDjebarParis https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-assia-djebar-19114

