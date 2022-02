Ca joue à la médiathèque Médiathèque Louis Aragon Martigues Catégorie d’évènement: Martigues

Médiathèque Louis Aragon, le samedi 19 mars à 14:00

Présentation des consoles emblématiques de Nintendo et exposition sur l’histoire de la firme. **Dès 8 ans, sans inscription**

Rétro gaming : Histoire de Nintendo Par l’association « RETRO TEAM 13 » Médiathèque Louis Aragon Quai des Anglais, 13500 Martigues Martigues

2022-03-19T14:00:00 2022-03-19T18:00:00

