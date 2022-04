Ça joue ?

2022-10-01 20:30:00 – 2022-10-01 Jonglage | Cirque par le Collectif Merci LaRattrape. Tout public Deux amis s’affrontent dans une partie d’un jeu dont nul ne connaît les règles sauf eux. Ils se sont bien trouvés : ensemble ils vont jongler, s’embêter, s’entraider, jongler, se supporter, se disputer et jongler encore. L’un plutôt avec les balles, l’autre plutôt avec des massues, ils vivent ce moment de partage avec le public au rythme de leurs idées : nouvelles à chaque fois, intelligentes rarement, utiles jamais. Mais peu importe, tant qu’ils le font ensemble. Rempli de prouesses techniques, de tendresse, de surprises, et de beaucoup d’humour, ce spectacle est l’histoire jonglée d’une complicité à partager. Restauration et buvette sur place

Réservation en ligne et billetterie sur place le jour du spectacle. dernière mise à jour : 2022-04-26 par

