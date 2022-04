ÇA IRA (1) FIN DE LOUIS Le Mans Le Mans Catégories d’évènement: Le Mans

Le Mans Sarthe 7 EUR [Atelier théâtre de l’Université] Texte : Joël Pommerat

Mise en scène : Abdellatif Baybay Dans un monde bouleversé par les printemps révolutionnaires, alors que l’Europe est secouée par le retour des nationalismes et la radicalisation, Joël Pommerat interroge l’histoire de la Révolution française. Comment s’emparer de cette matière historique bouillonnante élevée au rang de mythe et éclairer ses liens avec notre présent ? Ça ira (1) Fin de Louis, interprété par l’atelier de théâtre de l’université du Mans, mis en scène par Abdellatif Baybay billetterie-eve@univ-lemans.fr +33 2 43 83 27 70 http://eve.univ-lemans.fr/fr/les-evenements/ca-ira-1-fin-de-louis.html [Atelier théâtre de l’Université] Texte : Joël Pommerat

