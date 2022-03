Ca grouille dans la lande ! Néant-sur-Yvel, 17 août 2022, Néant-sur-Yvel.

Ca grouille dans la lande ! Néant-sur-Yvel

2022-08-17 14:30:00 – 2022-08-17 17:00:00

Néant-sur-Yvel Morbihan Néant-sur-Yvel

Sous nos pieds, çà grouille ! Une sortie en famille pour explorer la vie secrète des animaux cachés entre ajonc et bruyère et observer, toucher et connaître les petites bêtes de la lande. De 14h30 à 17h.

Sous nos pieds, çà grouille ! Une sortie en famille pour explorer la vie secrète des animaux cachés entre ajonc et bruyère et observer, toucher et connaître les petites bêtes de la lande. De 14h30 à 17h.

Néant-sur-Yvel

dernière mise à jour : 2022-03-12 par