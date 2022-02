Ca grouille, ça vole, mais un insecte c’est quoi ? Caen Caen Catégories d’évènement: Caen

Ca grouille, ça vole, mais un insecte c’est quoi ? Caen, 20 août 2022, Caen. Ca grouille, ça vole, mais un insecte c’est quoi ? Jardin des plantes 5 Place Blot Caen

2022-08-20 15:00:00 – 2022-08-20 16:00:00 Jardin des plantes 5 Place Blot

Caen Calvados Immersion dans le monde des insectes : attention ça chatouille !

