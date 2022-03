Ça grince dans mon sauvage Théâtre du Grand Rond Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Théâtre du Grand Rond, le samedi 12 mars à 15:00

### Spectacle jeune public / Blao Company Ça grince dans le sauvage de Graou ! Graou est un clown-ogre rempli de mille choses qui composent le monde biscornu qui nous entoure. Et ça bouillonne à l’intérieur de Graou, un vrai monde sauvage qui déborde d’objets qui piquent, d’objets qui grattent… Ça grince, ça démange et ça chante aussi ! Du ventre sauvage, des voix s’élèvent. Dedans, ça rigole, ça rit, ça miaule, ça crie. Une chorale organique s’organise. **Distribution **De, avec : Ruth Steinthal ### Informations pratiques Âge : dès 5 ans Mercredi 9 et samedi 12 mars à 15h Durée : 45mn ![]() ### Plus d’infos [Site web](https://www.grand-rond.org/) [Page Facebook](https://www.facebook.com/TheatreGrandRond)

Tarif plein : 6€Tarif réduit : 5€ (avec le Carnet jeune public)

Théâtre du Grand Rond 23 Rue des potiers, 31000 Toulouse, France

