Ca fait peur, non? Aix-en-Provence, 27 janvier 2023, Aix-en-Provence . Ca fait peur, non? 37 Boulevard Aristide Briand Le Repère Jeunesse Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

2023-01-27 20:00:00 – 2023-01-27 21:00:00

Bouches-du-Rhône EUR 6 6 Ce spectacle est un montage de monologues d’auteurs issus du théâtre contemporain. Naviguant entre humour, poésie, dérision et parfois même horreur, il nous fait voyager dans les limites de l’absurde. A l’écoute de ces paroles, une question est posée…Sommes tous fous dans un recoin de notre vie ?… Et ça, ça fait peur…Non ?!





Avec : Coraline Bozabalian, Raphaël Desrentes, Victor Henry, Emilie Hubert-Nicoli, Ambre Meri Matthys, Carlotta Piediscalzi, Nina Pires, Térence Schaff, Lucie Sergent, Zoé Stylios, Rébecca Valentin



Adaptation et Mise en scène : Magali Zucco Ce spectacle est un montage de monologues d'auteurs issus du théâtre contemporain. Naviguant entre humour, poésie, dérision et parfois même horreur, il vous fait voyager dans les limites de l'absurde. +33 4 42 91 98 00

