« Cá entre nós » par la compania Doisacordes – Vendredi 8 mars La Grainerie Balma, vendredi 8 mars 2024.

« Cá entre nós » par la compania Doisacordes – Vendredi 8 mars La compania doisacordes est lauréate Circusnext 2023 pour ce projet co-financé par l’Union Européenne. Vendredi 8 mars, 16h00 La Grainerie

Début : 2024-03-08T16:00:00+01:00 – 2024-03-08T17:00:00+01:00

Fin : 2024-03-08T16:00:00+01:00 – 2024-03-08T17:00:00+01:00

SORTIE DE RÉSIDENCE

Ici entre nous. Ici entre les nœuds.

Utilisée à l’impératif, l’expression brésilienne “Cá entre nós” précède ou succède à un événement particulier. Gage de confiance, elle scelle un pacte implicite : ce qui a été dit ou fait doit rester là, à cet endroit, à ce moment et uniquement entre les personnes présentes.

Le “Cá” est un espace délimité et partagé, rituel et sacré. C’est un refuge. Les relations et les mouvements y prennent place par besoin de se connecter et de se reconnecter.

https://youtu.be/naXy1rei8_s

DISTRIBUTION

Authors and Interpreters: Thiago Souza and Roberto Willcock

Dramaturgy: Jean-Michel Guy

Light designer: Gabriela Bianchi

Composers : Adrià Juan and Jokubas Tulaba

Entrée libre dans la limite des places disponibles

La Grainerie

création 2024

À partir de 8 ans

50min

La Grainerie 61 Rue Saint-Jean, 31130 Balma Balma 31130 Haute-Garonne Occitanie https://la-grainerie.net/ Basée à Balma, la Grainerie est la fabrique des arts du cirque et de l'itinérance. Multi-fonctionnelle, elle est à la fois lieu ressource pour les acteurs de la filière du cirque et lieu de diffusion de leurs créations.

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://youtu.be/naXy1rei8_s »}] Basée à Balma, la Grainerie est la fabrique des arts du cirque et de l’itinérance. Multi-fonctionnelle, elle est à la fois lieu ressource pour les acteurs de la filière du cirque et lieu de diffusion de leurs créations.

