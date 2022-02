« ça donne quoi ? » Le Domaine de la Trésorerie Saint-Pryvé-Saint-Mesmin Catégories d’évènement: Loiret

du vendredi 25 février au dimanche 6 mars à Le Domaine de la Trésorerie

Exposition collective de trois peintres et un céramiste : Dominique Émard, Éric Lefranc, Pascal Santarelli et Jean-René Simon. Quatre anciens élèves d’Ecoles d’Arts puis professionnels de la Communication et des Arts graphiques ; quarante années de traitement de l’image dans tous ses états… Ça donne quoi ?

Entrée libre

Quatre artistes, une école, 40 ans de graphisme professionnel… ça donne quoi ? Le Domaine de la Trésorerie 14 rue des Moines – 45750 Saint-Pryvé-Saint-Mesmin Saint-Pryvé-Saint-Mesmin Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-25T14:00:00 2022-02-25T19:00:00;2022-02-26T14:00:00 2022-02-26T19:00:00;2022-02-27T14:00:00 2022-02-27T19:00:00;2022-02-28T14:00:00 2022-02-28T19:00:00;2022-03-01T14:00:00 2022-03-01T19:00:00;2022-03-03T14:00:00 2022-03-03T19:00:00;2022-03-04T14:00:00 2022-03-04T19:00:00;2022-03-05T14:00:00 2022-03-05T19:00:00;2022-03-06T14:00:00 2022-03-06T19:00:00

