Ça disparaît ? Le Silo, Tigery Tigery, vendredi 22 mars 2024.

Ça disparaît ? Stupefy – Rémy Berthier et Matthieu Villatelle 22 et 23 mars Le Silo, Tigery

Début : 2024-03-22T14:30:00+01:00 – 2024-03-22T15:30:00+01:00

Fin : 2024-03-23T18:00:00+01:00 – 2024-03-23T19:00:00+01:00

Sur scène, deux illusionnistes.

Sans vraiment se poser de questions ils font apparaître, disparaître, ils téléportent, ils transforment. Mais pourquoi ? Ils ont bien du mal à répondre à cette question, ils ne sont pas d’accord. Et il n’y a pas que cette question qui les divise. Entre ces deux là tout est sujet à débat et à détournement. Où ça va quand ça disparaît ? Est-ce que ça disparaît vraiment ? Et si je regarde ailleurs, ça a disparu ?

Si l’un pense que les choses disparaissent vraiment, l’autre se dit qu’elles sont juste cachées… Mais les dinosaures sont cachés où ? Dans un double fond ? Et si c’est le magicien qui fait disparaître les choses, c’est aussi lui qui fait disparaître les forêts ?

Les magiciens retrouvent souvent ce qu’ils ont fait disparaître. Mais tout ce qui disparaît n’est pas toujours retrouvé. Si deux magiciens décident de disparaître en spectacle, est-ce qu’ils prennent le risque de ne jamais réapparaître ?

Le Silo, Tigery 32 Rte de Lieusaint, 91250 Tigery

