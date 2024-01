Ça déménage Sainghin-en-Mélantois Salle polyvalente, Complexe sportif, Sainghin-en-Mélantois, dimanche 26 mai 2024.

Ça déménage Sainghin-en-Mélantois Proposé par le Ballet du Nord, CCN & Vous ! Dimanche 26 mai, 16h00 Salle polyvalente, Complexe sportif, 5 €, gratuit de 15 ans, sans réservation

En chantier, comme une vie passée à construire et déconstruire ! Un déménagement chorégraphique, où le jeu, le plaisir laisse place à l’imprévu. Carton plein et plein de cartons pour une promenade atypique dans un souvenir à l’architecture multiple. Multiple et singulière car elle s’est construite par la nuance dans la musique, dans la poésie et dans la danse. Recherche et expérimentation d’une danse hip hop autour d’un trampoline qui devient un souffle et une contrainte au mouvement dansé accompagné par la musicalité des gestes augmentés par un système numérique de musique live. Variation instable, « moovante » et vivante sur toile qui donne au public la vision atypique de l’expression chorégraphique, des corps projetés comme mis en orbite, une scénographie en mouvement, un hasard organisationnel. Une danse urbaine dynamique, spontanée et poétique qui s’affranchit de toute considération esthétique stéréotypée et qui s’engage et transcende pour que l’Art soit une fenêtre pour tous.

I_nterprétation Nabil Ouelhadj, Valentin Loval, Andy Andrianasolo, Abderrahim Ouabou, Nicolas Tabary_

Musiques Arthur H, René Aubry, Georges Brassens, Enzo Bosso et musiques additionnelles

Technicien plateau Nicolas Tabary

Costumes Nabil Ouelhadj, Chrystel Zingiro

Décors Nicolas Tabary, Nabil Ouelhadj, Rémi Touadere Ouinia

Directeur technique et lumière Thierry Schouteten

Production Racines Carrées

Avec le soutien du mécénat de la Caisse des Dépôts

Coproduction du Centre Chorégraphique National de Créteil et du Val-de-Marne / Compagnie Käfig direction Mourad Merzouki dans le cadre de l’Accueil Studio / Ministère de la Culture

Coproduction du Centre Chorégraphique National Roubaix Hauts-de-France Sylvain Groud / Ministère de la Culture

Durée 1 h 10

Tout public

Pour y aller :

Salle polyvalente, Complexe sportif, 6 Rue du Stade, 59262 Sainghin-en-Mélantois Sainghin-en-Mélantois 59262 Nord Hauts-de-France

MEL Belles Sorties

© Damien Bourletsis dbmotion