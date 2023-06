Ça danse à Paris au Micadanses-Paris ! Micadanses-Paris Paris, 12 juillet 2023, Paris.

Du mercredi 12 juillet 2023 au vendredi 11 août 2023 :

.Tout public. gratuit

À tous les amoureux de la danse, amateurs comme professionnels, venez vibrer cet été !

L’été dernier, vous étiez plus de 1 000 à participer aux ateliers proposés par Micadanses-Paris dans le cadre du Festival Formes Olympiques. À l’approche des Jeux, on garde plus que jamais le rythme et on remet ça avec un programme groovy et des professeurs aux petits oignons qu’on a soigneusement sélectionnés pour vous.

Booty Therapy, dancehall, afrobeat, danse inclusive, waacking, tango, rock, flamenco, samba, danse contemporaine, danses latines vous permettront d’expérimenter le plaisir de danser et cette harmonie active entre le corps et l’esprit. Tout est gratuit, il suffit de s’inscrire !

Au programme :

Dancehall, Afrobeat, Reggaeton, hip-hop avec Diane Amzallag

12 juillet 18h-19h: dancehall / 19h-20h: afrobeat / 20h-21h : reggaeton

13 juillet 20h-21h : hip-hop

Improvisation & danse inclusive avec Clint Lutes

13 juillet 18h-20h

Néoclassique avec Elizabeth Gahl

17 et 18 juillet 18h-19h30

Waacking avec Amélie Poulain

17 et 18 juillet 19h30-21h

Tango argentin avec Tango Ostinato

19 juillet 18h-19h : débutant.e / 19h-20h : niveau intermédiaire / 20h-21h : pratique libre

Ceroc / rock moderne avec Junior Mercurio

20 et 27 juillet 20h-21h / 3 et 10 août 20h-21h

MUNZ FLOOR avec Laetitia Picand

20 et 21 juillet 18h-19h30

Initiation à la danse orientale tribale avec Julie St Blanquat

21 juillet 19h30-21h

Danse indienne manipuri avec Angela Sofia Sterzer

24 et 25 juillet 18h-19h

Danse contemporaine avec Stéphanie Roussel

24 et 25 juillet 19h-21h

Salsa, Bachata, Zouk brésilien avec Yous & Camille

26 juillet 18h-19h : salsa / 19h-20h : bachata / 20h-21h : zouk brésilien

Modern’ Jazz & Street Jazz avec I-Reine Beye

27 juillet 18h-19h30 : Modern’ jazz

1er août 18h-19h30 et 2 août 19h30-21h : Street jazz

Samba no pé avec Lisa Biscaro

28 et 31 juillet 18h-21h

Booty Tharapy avec les Ambianceuses

1er août 19h30-21h avec Sabrina

11 août 19h-21h avec Maïmouna

Danse contemporaine avec Daniel Pop

2 et 3 août 18h-19h30

Flamenco avec Karine Gonzalez

7 août 18h-21h

Danse contemporaine avec Noga Hamelin / Milk Shake Project

8 et 9 août 18h-21h

10 août 18h-20h

INFOS PRATIQUES

Du 12 juillet au 11 août, du lundi au vendredi de 18h à 21h. Ateliers tous niveaux ouverts à tous.tes à partir de 16 ans. Gratuit sur réservation. Plus d’infos sur https://micadanses.com/evenements/100-portes-2023/

Micadanses-Paris 15 rue Geoffroy-l’Asnier 75004 Paris

