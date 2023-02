ÇA COASSE EN VALLÉE DE L’HÉRAULT Aumelas Aumelas Catégories d’Évènement: Aumelas

La huitième enquête de l'Atlas de la biodiversité communautaire (ABC) de la vallée de l'Hérault est lancée. Du mois de février au mois de mai 2023, recherchons les amphibiens. En France, pas moins de 30% des espèces d'amphibiens sont menacées, en partie car elles dépendent de milieux fragiles pour leur reproduction, comme les mares, rivières et fossés. L'enquête de l'ABC va permettre de mieux appréhender la répartition des amphibiens dans les zones humides du territoire afin de restaurer la continuité écologique, de comprendre leur usage des points d'eau, les échanges entre populations, et le repérage des habitats les plus favorables (haies, fossés, friches…). Prévoir des chaussures de marche ou bottes, une lampe torche et des vêtements adaptés à la météo.

