Saint-Germer-de-Fly Oise Saint-Germer-de-Fly Nous vous proposons une petite virée nocturne au Parc à Poulains pour une découverte du monde des amphibiens ! À tester en famille.

En partenariat avec les communes, dans le cadre de Fréquence Grenouille.

Prévoir des bottes et une lampe-torche.

