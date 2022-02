Ça chauffe ! Auditorium Angèle et Roger Tribouilloy Bondy Catégories d’évènement: Bondy

**_Spectacle conçu et interprété par les élèves de 4ème et 3ème musicales du collège Jean Renoir de Bondy_** Mise en scène : **Bérangère Altieri** Tous parlent au monde pour dire l’urgence : les Icebergs – comme les routes – se mettent à fondre, le vent devient tornade, le doux soleil devien un ennemi….les quatre éléments se révoltent contre les hommes qui continuent d’exploiter les forêts, de bruler du charbon, de fragiliser la planête. La canicule provoque des feux sans précédent, les océans se gonflent d’eau quand celle-ci manque sur terre, l’air est pollué…bref la terre souffre. Les scientifiques nous alertent mais l’économie et la société de consommation sont toujours les plus puissantes. Alors faut-il en rire ou en pleurer ? les deux ! à leur façon, avec délicatesse, gravité et humour, les 4ème et 3ème CHAM déclineront les grands enjeux qui sont les nôtres en ce début du XXI siècle. _Séances scolaires le vendredi 1er avril_

