ça chauffe au jardin ! Jardin botanique de Lyon Lyon Catégorie d’évènement: Métropole de Lyon

ça chauffe au jardin ! Jardin botanique de Lyon, 4 juin 2022, Lyon. ça chauffe au jardin !

le samedi 4 juin à Jardin botanique de Lyon

Le dérèglement climatique n’a jamais été autant d’actualité. Il ne date pourtant pas d’hier. Il est donc temps d’adapter notre façon de cultiver les plantes, qu’elles soient ornementales ou vivrières, en tenant compte des modifications de l’environnement. Cultivons ainsi les bonnes plantes au bon endroit. Pratiquons des techniques de jardinage adéquates à ces bouleversements. C’est l’occasion de mettre en commun nos savoir-faire parmi des collections végétales extérieures du Jardin botanique.

gratuit, inscription obligatoire

Une visite à travers les collections du Jardin botanique de Lyon pour illustrer les effets locaux du réchauffement climatique global sur la flore de nos jardins. Jardin botanique de Lyon parc de la tête d’or, 69006 Lyon Lyon Métropole de Lyon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-04T10:00:00 2022-06-04T11:00:00;2022-06-04T14:00:00 2022-06-04T15:00:00;2022-06-04T16:00:00 2022-06-04T17:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Métropole de Lyon Autres Lieu Jardin botanique de Lyon Adresse parc de la tête d'or, 69006 Lyon Ville Lyon lieuville Jardin botanique de Lyon Lyon Departement Métropole de Lyon

Jardin botanique de Lyon Lyon Métropole de Lyon https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lyon/

ça chauffe au jardin ! Jardin botanique de Lyon 2022-06-04 was last modified: by ça chauffe au jardin ! Jardin botanique de Lyon Jardin botanique de Lyon 4 juin 2022 Jardin botanique de Lyon Lyon lyon

Lyon Métropole de Lyon