Ça c’est déjà une autre histoire Aix-en-Provence, 11 septembre 2021, Aix-en-Provence.

Ça c’est déjà une autre histoire 2021-09-11 – 2021-09-11 L’Ouvre-Boîte 13 Rue Joseph Jourdan

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

"J'aime les livres" proclame Lili au début du spectacle, c'est vrai et ça se voit. Elle les aime tellement qu'elle décide même d'en lire un au public. Oui mais voilà, elle en connaît tellement que dès qu'elle commence une histoire, elle pense aussitôt à une autre, puis à une autre, et encore une de plus. Lili joue avec le fil des mots, se balade entre conte et poésie, digresse de page en page tant elle se plaît à raconter. Et bientôt, ce sont les livres eux-mêmes qui vont l'embarquer, bien malgré elle, dans une drôle d'aventure…



Un spectacle en pop-up pour mettre en relief le pouvoir magique des livres : l’imaginaire infini !

La compagnie Pieds Nus dans les Orties présente au théâtre de l’Ouvre-Boîte “Ça c’est déjà une autre histoire”, spectacle pour les enfants de 1 à 12 ans. Avec une comédienne (Anne-Sophie Dionot) et un musicien (Stéphane Dunan Battandier).

theatredumaquis@wanadoo.fr +33 4 42 38 94 38 http://www.theatredumaquis.com/

