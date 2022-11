« Ça cartoon » – La Bastide enchantée, 10 décembre 2022, .

« Ça cartoon » – La Bastide enchantée



2022-12-10 – 2022-12-10

Dans une mise en scène des plus féeriques, la comédie musicale de rue « Ça cartoon », composée de cinq musiciens, une chanteuse et un échassier-acrobate-jongleur, révèle et met en scène des personnages élégants qui chantent, dansent et jouent la comédie.

Dans une mise en scène des plus féeriques, la comédie musicale de rue « Ça cartoon », composée de cinq musiciens, une chanteuse et un échassier-acrobate-jongleur, révèle et met en scène des personnages élégants qui chantent, dansent et jouent la comédie.

dernière mise à jour : 2022-11-22 par