Nevers Centre Culturel Jean Jaures de Nevers Nevers, Nièvre ÇA CARTOON ! / EXPOSITION Centre Culturel Jean Jaures de Nevers Nevers Catégories d’évènement: Nevers

Nièvre

ÇA CARTOON ! / EXPOSITION Centre Culturel Jean Jaures de Nevers, 12 septembre 2020, Nevers. ÇA CARTOON ! / EXPOSITION

du samedi 12 septembre 2020 au samedi 31 octobre 2020 à Centre Culturel Jean Jaures de Nevers

Dans le cadre de BD 2020, action lancée par le Ministère de la Culture, la Médiathèque Jean Jaurès vous invite à découvrir son exposition Ça Cartoon ! L’artiste peintre et street-graffeur David Nicolas, connu sous le nom de DN, et son duo DARU vous emportent dans le monde des personnages de Cartoon, de Comics. Vernissage de l’exposition le 19 septembre en présence de David Nicolas sur inscription au 03 86 68 48 50.

Entrée libre aux horaires d’ouverture de la médiathèque

L’artiste peintre et street-graffeur DN, ainsi que le duo d’artiste DARU exposent à la Médiathèque ! Centre Culturel Jean Jaures de Nevers 17 rue Jean Jaurès 58000 Nevers Nevers Nièvre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2020-09-12T10:00:00 2020-09-12T12:30:00;2020-09-12T14:00:00 2020-09-12T18:00:00;2020-09-15T14:00:00 2020-09-15T18:00:00;2020-09-16T10:00:00 2020-09-16T18:00:00;2020-09-17T14:00:00 2020-09-17T18:00:00;2020-09-18T14:00:00 2020-09-18T18:00:00;2020-09-19T10:00:00 2020-09-19T12:30:00;2020-09-19T14:00:00 2020-09-19T18:00:00;2020-09-22T14:00:00 2020-09-22T18:00:00;2020-09-23T10:00:00 2020-09-23T18:00:00;2020-09-24T14:00:00 2020-09-24T18:00:00;2020-09-25T14:00:00 2020-09-25T18:00:00;2020-09-26T10:00:00 2020-09-26T12:30:00;2020-09-26T14:00:00 2020-09-26T18:00:00;2020-09-29T14:00:00 2020-09-29T18:00:00;2020-09-30T10:00:00 2020-09-30T18:00:00;2020-10-01T14:00:00 2020-10-01T18:00:00;2020-10-02T14:00:00 2020-10-02T18:00:00;2020-10-03T10:00:00 2020-10-03T12:30:00;2020-10-03T14:00:00 2020-10-03T18:00:00;2020-10-06T14:00:00 2020-10-06T18:00:00;2020-10-07T10:00:00 2020-10-07T18:00:00;2020-10-08T14:00:00 2020-10-08T18:00:00;2020-10-09T14:00:00 2020-10-09T18:00:00;2020-10-10T10:00:00 2020-10-10T12:30:00;2020-10-10T14:00:00 2020-10-10T18:00:00;2020-10-13T14:00:00 2020-10-13T18:00:00;2020-10-14T10:00:00 2020-10-14T18:00:00;2020-10-15T14:00:00 2020-10-15T18:00:00;2020-10-16T14:00:00 2020-10-16T18:00:00;2020-10-17T10:00:00 2020-10-17T12:30:00;2020-10-17T14:00:00 2020-10-17T18:00:00;2020-10-20T14:00:00 2020-10-20T18:00:00;2020-10-21T10:00:00 2020-10-21T18:00:00;2020-10-22T14:00:00 2020-10-22T18:00:00;2020-10-23T14:00:00 2020-10-23T18:00:00;2020-10-24T10:00:00 2020-10-24T12:30:00;2020-10-24T14:00:00 2020-10-24T18:00:00;2020-10-27T14:00:00 2020-10-27T18:00:00;2020-10-28T10:00:00 2020-10-28T18:00:00;2020-10-29T14:00:00 2020-10-29T18:00:00;2020-10-30T14:00:00 2020-10-30T18:00:00;2020-10-31T10:00:00 2020-10-31T12:30:00;2020-10-31T14:00:00 2020-10-31T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Nevers, Nièvre Autres Lieu Centre Culturel Jean Jaures de Nevers Adresse 17 rue Jean Jaurès 58000 Nevers Ville Nevers lieuville Centre Culturel Jean Jaures de Nevers Nevers