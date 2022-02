Ça cartonne ! Égletons Égletons ÉgletonsÉgletons Catégories d’évènement: Corrèze

Égletons

Ça cartonne ! Égletons, 12 février 2022

2022-02-12 15:00:00 15:00:00 – 2022-02-12

Égletons Corrèze Égletons Corrèze Égletons Venez découvrir Lucien… et le suivre sur la route de la magie et de la poésie, son univers bien à lui !

Lucien a voyagé dans le monde entier, jusqu’au jour où il atterrit et décide de construire sa propre maison. Mais attention, pas n’importe laquelle : une maison en carton !

Bricoleur du dimanche, aussi adroit que son pied gauche. La tâche risque d’être plus complexe que prévue, surtout si les cartons n’en font qu’à leur tête ! 15h à l’Espace Ventadour. Gratuit. Réservation obligatoire au 05 55 93 99 92.

Masque et passe sanitaire obligatoire (selon les directives gouvernementales et préfectorales)

