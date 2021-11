Ça cartonne ! Chauffailles, 15 mars 2022, Chauffailles.

EUR 5 5 Théâtre

Scolaire, maternelles dès 3 ans

Durée : 0h45

Venez découvrir Lucien et le suivre sur la route de la magie et de la poésie, son univers bien à lui !

Lucien a voyagé dans le monde entier, jusqu’au jour où il atterrit et décide de construire sa propre maison. Mais attention, pas n’importe laquelle : une maison en carton ! Bricoleur du dimanche, aussi adroit que son pied gauche, la tâche risque d’être plus complexe que prévue, surtout si les cartons n’en font qu’à leur tête !

Interprétation : Jean-Michel Bouteille – mise en scène : Cécile Lopez. Production : cie Bidouille.

ecb@chauffailles.fr +33 3 85 26 44 22 https://ecb-chauffailles.mapado.com/event/61956-ca-cartonne

