Ca cartonne Baume-les-Dames, 27 février 2022, Baume-les-Dames.

Ca cartonne Baume-les-Dames

2022-02-27 17:00:00 – 2022-02-27

Baume-les-Dames Doubs Baume-les-Dames

EUR 5 Théâtre jeune public.

Venez découvrir Lucien… et le suivre sur la route de la magie et de la poésie, son univers bien à lui!

Informations et prévente auprès de la mairie.

Entrée gratuite avec le coupon Carte Avantages Jeunes 2021-2022

culture@baumelesdames.org +33 3 81 84 41 67

Baume-les-Dames

