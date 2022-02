Ça cartonne à Douarnenez, régate de bateaux en carton Douarnenez, 3 juin 2022, Douarnenez.

Ça cartonne à Douarnenez, régate de bateaux en carton Douarnenez

2022-06-03 – 2022-06-05

Douarnenez Finistère

A Douarnenez on fait une compétition de bateaux en carton qui doivent flotter et embarquer une à plusieurs personnes. Et ça fonctionne, pas pour tous, c’est aussi le plaisir de les voir sombrer, et pour les autres tenter de finir le parcours en entier et tout ça déguisés et dans une ambiance bon enfant.

bateauxencarton@gmail.com

Douarnenez

