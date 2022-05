Ça carillonne à la cathédrale Cour d’Albane Rouen Catégories d’évènement: Rouen

Seine-Maritime

Ça carillonne à la cathédrale Cour d’Albane, 7 mai 2022, Rouen. Ça carillonne à la cathédrale

du samedi 7 mai au samedi 26 novembre à Cour d’Albane

En haut de la tour Saint-Romain, le carillonneur de la Cathédrale vous fera découvrir, avec un guide, le fabuleux carillon et ses 64 cloches. Entièrement restauré, c’est le plus imposant de France. Une expé rience patrimoniale et musicale des plus singulières. Visite guidée suivie d’une audition musicale de 30 minutes.

Tarif plein 12 € / tarif réduit 10 € / gratuit moins de 12 ans

Vous faire sonner les cloches, ça vous tente ? Cour d’Albane Place de la Cathédrale, Rouen Rouen Quartier Vieux-Marché Cathédrale Seine-Maritime

2022-05-07T10:00:00 2022-05-07T12:00:00;2022-05-28T10:00:00 2022-05-28T12:00:00;2022-06-11T10:00:00 2022-06-11T12:00:00;2022-06-18T10:00:00 2022-06-18T12:00:00;2022-07-09T10:00:00 2022-07-09T12:00:00;2022-07-23T10:00:00 2022-07-23T12:00:00;2022-09-10T10:00:00 2022-09-10T12:00:00;2022-09-24T10:00:00 2022-09-24T12:00:00;2022-10-01T10:00:00 2022-10-01T12:00:00;2022-10-08T10:00:00 2022-10-08T12:00:00;2022-11-05T10:00:00 2022-11-05T12:00:00;2022-11-26T10:00:00 2022-11-26T12:00:00

