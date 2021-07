CA BULLE DANS LES PARCS Le Mans, 7 juillet 2021-7 juillet 2021, Le Mans.

CA BULLE DANS LES PARCS 2021-07-07 16:00:00 – 2021-08-27 18:00:00

Le Mans Sarthe

Animations ludiques et gratuites dans les parcs ou dans les rues cet été du 7 juillet au 27 aout.

Au programme des jeux, des livres, des activités scientifiques, des activités numériques, de la convivialité, des échanges, des moments de détente en famille, entre amis et même seul.

Accessible à tous.

Cette programmation est proposé par un collectif d’associations mancelles et de structures municipales.

Attention, ça va buller dans les parcs cet été au Mans !

planet.jeux@gmail.com +33 2 43 23 94 81 http://www.ludothequeplanetjeux.fr/

