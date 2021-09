Vic-le-Comte Vic-le-Comte Puy-de-Dôme, Vic-le-Comte Ça Brasse à Enval ! Vic-le-Comte Vic-le-Comte Catégories d’évènement: Puy-de-Dôme

Vic-le-Comte

Ça Brasse à Enval ! Vic-le-Comte, 11 septembre 2021, Vic-le-Comte. Ça Brasse à Enval ! 2021-09-11 – 2021-09-11 Parc de l’Ouche Enval

Vic-le-Comte Puy-de-Dôme Vic-le-Comte Découverte des brasseurs du Puy-de-Dôme, dégustation et vente.

Artisanat et gastronomie locale. Buvette et petite restauration le midi. lestropglos63@yahoo.com +33 6 61 81 11 20 dernière mise à jour : 2021-08-30 par Mond’Arverne Tourisme

Détails Catégories d’évènement: Puy-de-Dôme, Vic-le-Comte Autres Lieu Vic-le-Comte Adresse Parc de l'Ouche Enval Ville Vic-le-Comte lieuville 45.65506#3.23987