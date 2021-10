Toulouse Médiathèque José Cabanis Haute-Garonne, Toulouse ÇA BRADE À LA MÉDIATHÈQUE ! Médiathèque José Cabanis Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

ÇA BRADE À LA MÉDIATHÈQUE ! Médiathèque José Cabanis, 28 mars 2020, Toulouse. ÇA BRADE À LA MÉDIATHÈQUE !

Médiathèque José Cabanis, le samedi 28 mars 2020 à 14:00

Venez faire le plein de lectures et remplir votre bibliothèque grâce à des livres à petits prix. Romans, documentaires, bandes dessinées, albums jeunesse, polars, revues, CD… Il y en aura pour tous les goûts ! Les documents vous seront nproposés à 2€ l'unité, 5€ le lot, et les recettes seront intégralement versées à des associations oeuvrant auprès de publics éloignés du livre pour le développement de projets autour la lecture.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2020-03-28T14:00:00 2020-03-28T18:00:00

